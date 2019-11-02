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محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة 131 مسئولا وموظفا في الدقهلية للتحقيق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أحال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 131 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب وجمعيات زراعية ومكاتب تموينية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون سند رسمي. 

ووجه شاروبيم بإجراء التحقيق مع مسئولي الوحدة المحلية بالرياض مركز منية النصر، وميت ابو خالد مركز ميت غمر لوجودهما مغلقتين، ومع مسئول مركز الشباب بالطويلة مركز طلخا، وإحالة مسئول مكتب تموين برمبال القديمة مركز منية النصر لوجوده مغلق أثناء وقت العمل الرسمي . 

ووجه بإحالة مسئولي الجمعيات الزراعية بالرياض مركز منية النصر،ومنية سمنود،وميت ابو الحارث،وكفر الشراقوة،ومنشأة عبد النبي،وبقطارس بمركز أجا، والدبونية بمركز ميت غمر لوجودها مغلقة.

حيث جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من باسم عبد الله مدير الإدارة العامة للمتابعة،للمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال يومين شملت مراكز أجا ومنية النصر وبني عبيد وميت غمر والمنصورة وطلخا.
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