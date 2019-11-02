وزير التعليم: 70% من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي مهندسون ويجب دراسة هذه الظاهرة.. نحاول إصلاح ما أفسده النظام القديم.. مختار جمعة: مادة الدين بالمدارس لن يدرسها إلا الأكفاء

في افتتاح دورة تدريب المعلمين

طارق شوقي:

التابلت مبوظش الطلاب.. ونحاول إصلاح ما أفسده النظام القديم

٧٠% من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي من المهندسيين

مختار جمعة:

ننسق مع التربية والتعليم لتأهيل الطلاب ومسابقة كبرى لخلق التنافس

الجزية لم تفرض لاختلاف الدين بل مقابل حماية الدولة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك جهودا ضخمة تقودها وزارة الأوقاف، من خلال التنسيق مع مديري المناطق المختلفة لوزارة التربية والتعليم، من أجل إقرار توعية مجتمعية والاهتمام بتأهيل الطلاب وتدريبهم بشكل جيد وإعدادهم بما يتناسب وطبيعة المرحلة.وقال الوزير خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف، لإطلاق دورة تدريب معلمي التربيه الدينية بوزارة التعليم بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القوافل الدعوية تتم بموجب تنسيق مع كل منطقة، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مسابقة رمزية تقسم على ٣ مستويات مستوى التعليم الفني، والمراحل الابتدائية والإعداية والثانوي، وييتم نشرها على موقعي وزارة الأوقاف والتعليم.وأعلن أنه سيتم تقسيم المسابقة إلى مستويين، على مستوى المديريات، وأيضًا على مستوى الإدارات أو المنطقة وبها جوائز مالية لتحقيق التنافس بين الطلاب المتفوقين.وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه لن يدرس مادة الدين بالمدارس إلا الأكفاء والمتخصصون، مشيدا باتفاق الأوقاف والتربية والتعليم على هذا الشرط وتدريب المعلمين، مؤكدًا أن بعض الدول حدث فيها خلط بين التدين والتطرف.وأشار الوزير خلال افتتاح دورة تدريب معلمى التربية الدينية باكاديمية الأوقاف، إلى أن البعض فهم أن التدين يسبب التطرف، لافتا إلى أن الدولة الآن تدعم التدين الصحيح والإسلام الصحيح.وأوضح أن غير المتدين لا يستطيع أن يحمى نفسه من التطرف لأن ثقافته الدينية الصحيحة غير موجودة ويمكن ملؤها بثقافة دينية متطرفة.وقال إن الخطورة ليست من التدين بل من عدم التدين، لافتا إلى تكامل الثقافة وضرورة ترسيخها تكاملا ما بين المدرسة والبيت والمسجد.وانتقد الوزير، رأى من يحرمون التعامل مع البورصة دون بحث المصلحة من ورائها قائلا: "هى آلة واداة لقيام الاستثمار والاكتتاب المنضبط والناجح".وأكد أن هناك فهما خاطئا لمفهوم الجزية من قبل البعض، حيث فهمها البعض أن غير المسلم يدفعها لأنه غير مسلم وهذا خطأ.وقال: "لو كانت الجزية باختلاف الدين لدفعها القساوسة، وفتاوى الجزية الثابتة فى كتب الفقه أفتت بعدم أخذ الجزية من القساوسة والرهبان ولو كانت باختلاف الدين لدفعها القساوسة أضعاف".وأوضح أن غير المسلمين الذين شاركوا عمر بن الخطاب فى الدفاع عن الدولة لم يدفعوا الجزية، ما يؤكد أنها كانت نظير الدفاع والجهاد عن حماية الدولة، وهو ما كانت تفعله مصر قديما بدفع المواطن مالا مقابل أن لا يجند ابنه.وأضاف أن الرسول لبس رداء قومه ولم يرفضه واهتم بأن لا يكون شفافا، أو مخالفا شرعيا، لافتا إلى أن البعض يحرم لبس البدلة زعما أن الرسول لم يلبسها وذلك فى اهتمام بالشكل، ومن أدراه لو شاهدها النبى ولم يحرمها طالما كانت ساترة.وقال الوزير إنه يستمع لرأى وزير التربية والتعليم فى الموضوعات المطلوب إدراجها فى خطبة الجمعة للحاجة المجتمعية، حيث إن المشكلة ليست فى الدين بل فى التدين الخاطئ والجماعات التى تتاجر بالدين.من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنمية مهارات الطلاب ضمن خطة تأهيل الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم ببناء مناهج للسنوات المقبلة، وتطبيق منظومة جديدة متطورة.وقال: "علينا أن نتحرر من الأفكار القديمة، ولابد أن نؤمن بوجود نوع من الاختلاف في المنظومة التعليمية، فنحن مختلفون"، مشددًا على أهمية التعاون مع الأزهر والاستفادة من خبرات علمائه.وأضاف الوزير أن هناك عملية دمج للوزارات مع بعضها لتأصيل المنهج العلمى كي نقدم فلسفة جديدة فى المناهج وطريقة تقديم المعلومة بطريقة مختلفة بعيدًا عن التلقين.وشدد على ضرورة تنمية الوازع الديني للطلاب، ونشر الوعي الديني والوطني، مؤكدًا أن هناك جهودا تبذل لإعداد جيل جديد بفلسفة جديدة لكى يفهم الآخر، وينبذ فكرة التعصب.وكشف وزير التربية والتعليم أن ٧٠% من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي من المهندسين، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل على دراسة تلك الظاهرة وكيف التحق هؤلاء، وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف.ولفت الوزير إلى أنه لابد أن يكون لدينا قدرة لحماية الطلاب من الأفكار المتطرفة، والحول دون انضمامهم لتلك الجماعات.وبين وزير التعليم ضرورة أن يؤهل الطالب على الاختيار والتمييز بين الخير والشر، وأن الفئات العمرية المختلفة من الطلاب لابد أن تنشأ وفق هذه القدرة، وفهم ما ينفعه وما يضره.وتابع: "سنعمل مع الأوقاف فى صياغة كتب التربية الدينية على بناء تلميذ يعرف هويته ووطنه ودينه مع قبول الآخر".وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنمية مهارات الطلاب ضمن خطة تأهيل الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم ببناء مناهج للسنوات المقبلة، وتطبيق منظومة جديدة متطورة.وحول انتقاد البعض فكرة التابلت الذي تم توزيعه على الطلاب، قال وزير التعليم: "التابلت مبوظش الطلاب، والنظام القديم كان بايظ أصلا ونحاول إصلاح ما أفسده"، لافتا إلى ضرورة أن يتعلم الأبناء كيفية اختيار مستقبلهم وتحديد هويته.