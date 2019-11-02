بعد غربته.. توت عنخ أمون يقضي آخر أسبوع في لندن

بعد غربة سنوات طويلة في متاحف العالم، يعود تمثال توت عنخ آمون إلى بلده مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث يقضي التمثال آخر أسبوع في جولاته بمتاحف العالم هذه الأيام ليكن معرض لندن الجديد هي المحطة الأخيرة، ومن بعده سيعود التمثال إلى مصر ليستقر في المتحف المصري الجديد.





فبعد مرور ما يقرب من قرن على فتح قبر الملك المصري لأول مرة في رحلة استكشافية بقيادة بريطانية ، وبعد 47 عامًا من الوقوف في طوابير لساعات خارج المتحف البريطاني إلقاء نظرة على محتوياته أو التقاط صورة معه، سيعود التمثال إلى مصر في المتحف المصري الجديد، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان "الأمريكية.





وسيعرض المتحف المصري إلى جانب التمثال الثروات المذهلة التي تم دفنهم لمرافقة الملك المصري في الحياة الآخرة منذ أكثر من 3300 عام.





وأشارت الصحيفة إلى ان حياة توت عنخ آمون، الذي توفي في حوالي عام 1326 ق.م. ، جديرة بالإعجاب فقد عاش وتزوج وحكم ومات قبل عيد ميلاده العشرين، لكن الملك الصبي يجد نفسه مضطرًا لأن يأخذ منعطفًا آخر على الساحة العالمية





وصرح وزير الآثار المصري خالد العناني يوم الجمعة، بأن الحاجة لعودة تمثال توت عنخ أمون تعتبر مالية بقدر ما هي ثقافية.



