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أخبار البلد

فوج سياحي من بلغاريا يصل القاهرة لزيارة المعالم الأثرية.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:29 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، فوجا سياحيا من دولة بلغاريا لزيارة المعالم السياحية المصرية القديمة بمدينتي القاهرة والجيزة، منها المتحف المصري والأهرامات. 

وقالت مصادر بالمطار: إن المجموعة السياحية وصلت على متن الطائرة القادمة من بلغاريا جنوب شرقي أوروبا، وتضم 200 سائح في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام، لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة، وتم استقبالهم من خلال سلطات المطار بصالة الوصول رقم 1 لإنهاء إجراءات وصولهم.

وأوضحت المصادر، أن الفوج غادر مطار القاهرة وسط تواجد من عناصر شرطة السياحة، متوجها إلى الأماكن المخصصة لهم لبدء جولتهم السياحية.
فوج سياحي من بلغاريا يصل القاهرة لزيارة المعالم الأثرية.. صور
فوج سياحي من بلغاريا يصل القاهرة لزيارة المعالم الأثرية.. صور
فوج سياحي من بلغاريا يصل القاهرة لزيارة المعالم الأثرية.. صور
فوج سياحي من بلغاريا يصل القاهرة لزيارة المعالم الأثرية.. صور
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