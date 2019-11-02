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اقتصاد

البنوك اللبنانية: لم نشهد أى تحركات غير عادية للأموال

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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رويترز
قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان اليوم السبت، إن البنوك اللبنانية لم تشهد "أى تحركات غير عادية" للأموال يومى الجمعة والسبت بعدما ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات فى مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف صفير لرويترز، عبر البريد الإلكترونى: "كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه، وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".

وكانت هناك مخاوفا من أن يهرع الناس لسحب أموالهم وتحويلها للخارج بسبب حالة الغموض السياسى والاقتصادى.

وقال مصرفيون وعملاء الجمعة، إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال لكن عملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار.


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