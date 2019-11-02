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رياضة

الزمالك يستفسر من الكاف عن موقف محمد أوناجم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:31 م
محمد اوناجم
محمد اوناجم
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أرسل نادي الزمالك خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاستفسار عن موقف المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق من المشاركة فى دور المجموعات من بدايته من عدمه.

وكان الزمالك قد واجه أزمة فى قيد المغربى محمد أوناجم بعدما تم ضمه من الوداد المغربى فى فترة الانتقالات الصيفية حيث وصلت بطاقته إلى الأبيض بتاريخ 1 أغسطس الماضى أي بعد نهاية فترة القيد الأولى ليقوم مسؤولو الزمالك بالتوجه إلى مقر الكاف وإرسال كافة الأوراق الخاصة باللاعب لمسؤولي الاتحاد الإفريقى لحسم الأمر.

وتغيب "أوناجم" عن الزمالك فى الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال إفريقيا التى تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بها وينتظر مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى، حسم الكاف، لموقف اللاعب المغربى ومسألة إمكانية مشاركته مع الأبيض بداية من دور المجموعات أو الانتظار حتى شهر يناير المقبل ومشاركته بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.

وأكد مصدر بالكاف أن الزمالك سيتلقى الرد النهائى بشأن موقف أوناجم منتصف الشهر الجارى، ويرتبط الأبيض بمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات، فى الثالثة من عصر يوم 30 من نوفمبر المقبل، بالكونغو، على أن يخوض الزمالك بعد ذلك مباراته مع أول أغسطس الأنجولي فى الجولة الثانية من دور المجموعات، فى التاسعة من مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل، بمصر ثم ستُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فى الثالثة من عصر يوم 28 من ديسمبر المقبل، بزامبيا.
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