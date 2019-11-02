الزمالك يستفسر من الكاف عن موقف محمد أوناجم

أرسل نادي الزمالك خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاستفسار عن موقف المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق من المشاركة فى دور المجموعات من بدايته من عدمه.





وكان الزمالك قد واجه أزمة فى قيد المغربى محمد أوناجم بعدما تم ضمه من الوداد المغربى فى فترة الانتقالات الصيفية حيث وصلت بطاقته إلى الأبيض بتاريخ 1 أغسطس الماضى أي بعد نهاية فترة القيد الأولى ليقوم مسؤولو الزمالك بالتوجه إلى مقر الكاف وإرسال كافة الأوراق الخاصة باللاعب لمسؤولي الاتحاد الإفريقى لحسم الأمر.





وتغيب "أوناجم" عن الزمالك فى الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال إفريقيا التى تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بها وينتظر مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى، حسم الكاف، لموقف اللاعب المغربى ومسألة إمكانية مشاركته مع الأبيض بداية من دور المجموعات أو الانتظار حتى شهر يناير المقبل ومشاركته بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.



