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أخبار البلد

تقديرا لجهودها في دعم شرائح غير القادرين رئيس جامعة دمنهور يهدى درع الجامعة لمؤسسة صناع الخير

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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أماني نوار
قدم الدكتور سعيد عبد الغنى سرور نائب رئيس جامعة دمنهور لخدمة المجتمع نيابة عن الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، درع الجامعة لمؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك تقديرا لدورها فى العمل المجتمعى ومجهوداتها فى تقديم أفضل الخدمات الإنسانية بجودة عالية وبالمجان تماما.

مثل صناع الخير في احتفالية التكريم وتسلم درع الجامعة أحمد السماك مسئول مشروع نور حياة بصناع الخير وحضر الاحتفالية عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات من شركة أوركيديا للصناعات الدوائية الداعم الرئيسى لصناع الخير في تقديم الخدمات الطبية المميزة في مجال العيون عبر مبادرة عنيك في عنينا.

وفى كلمته في الاحتفالية والتى ألقاها نيابة عنه أحمد السماك اكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان التكريم جاء تقديرا لجهود مؤسسة صناع الخير في التنمية والتى كان من بينها تطوير قرية حسين محمد والتي تم فيها تنفيذ قافلة طبية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمي والتى انطلقت من الجامعة ونجحت فى الكشف على 525 مواطن من ابناء القرية وتم تحويل 108 مواطن لإجراء عمليات مختلفة، وتم توزيع 485 عبوة قطرات، وأخذ مقاييس 139 نظارات طبية.

وأوضح زمزم أن تكريم الجامعة يعد وساما لنا، والمؤسسة ماضية فى تقديم مساعداتها للأهالى سواء فى المجال الطبى أو المجال التنموي ، ولن ندخر جهدا فى تقديم الخدمات لغير القادرين فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تسعى المؤسسة دائما فى الوصول إلى أبعد المناطق الحدودية فى الدولة.

يذكر أن احتفالية تكريم جامعة دمنهور لمؤسسة صناع الخير شهدت منح قيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة اوركيديا للصناعات الدوائية شهادات تقدير ايضا ، تقديرا لدورهم البارز فى السعى لمشاركة الدولة فى عملية الإصلاح التنموي من خلال الوصول إلى أكثر المناطق احتياجا وتقديم المساعدات لهم، بالإضافة إلى دورهم الرائد فى مكافحة العمى وتقديم أفضل الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجا.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد أهدى مؤخرا درع المحافظة لمؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك تقديرا من المحافظة لدور المؤسسة الفعال فى خدمة أهالى محافظة البحيرة بالإضافة إلى تقديم مساعدتها فى جميع محافظات الجمهورية وتقديمها دعم قوى للأسر الأكثر احتياجا.
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