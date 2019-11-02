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فن

فنانون في ورطة بسبب أبنائهم.. آخرهم أحمد الفيشاوي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:29 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
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آيه عاطف
دائمًا ما يحرص الممثلون والمطربون على صورتهم الجيدة أمام جمهورهم، وبين زملائهم داخل الوسط الفني، وذلك بسبب أضواء الشهرة الملقاة عليهم طوال الوقت.

لكن هناك العديد من أبناء هؤلاء الفنانين الذين يتصرفون بعفوية دون وضع كل هذه الاعتبارات في الحسبان قبل اتخاذ أي خطوة، وهؤلاء أبرزهم:

ابنة فاروق الفيشاوي
نشرت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي جاكيت أسود، وتحته دريس قصير جدًا.

أثارت لينا الفيشاوي، الجدل بين متابعيها على انستجرام، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها اللافت، فجاءت التعليقات: "قمر ماشاء الله"، "لينا شعرك طبيعي صح ؟ ما شاء الله جميلة....ربنا يحفظك"، "جميلة جدًا"، وغيرها من تعليقات الإعجاب.

ابنة الفنان شريف منير 
تعرضت الفنانة أسما شريف منير، لهجوم كبير جدًا بعد ما كتبت من خلال حسابها الشخصي على "فيس بوك": "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مُدعين ويا مُتشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد مُعتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وقام عدد من المتابعين باقتراح أسما شريف منير عدة شيوخ، كان من بينها الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن كانت المفاجأة أن علقت أسماء عليه قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش أستوعبه.. حقيقي استغربت".

توأم أحمد عز
تسبب توأم أحمد عز من زينة في جلب العديد من المشاكل لوالدهم منذ بداية وجودهم في هذه الحياة وذلك بسبب إنكار أحمد عز لهما وعدم اعترافه بهما من الأساس، حتى أقرت المحكمة نسبهم إليه، ولكن توالت المشكلات بينه وبين زينة بسببهما.

أحمد الفيشاوي والراحل فاروق الفيشاوي
وضع الفنان أحمد الفيشاوي، والده الفنان الراحل الفيشاوي في أزمة كبيرة منذ عدة سنوات وذلك بسبب تورطه في الزواج من فتاة والإنجاب منها، لكنه أنكر هذه العلاقة، وظهر الفيشاوي مدافعًا عن موقف ابنه وتأييده لادعاء هذه الفتاة عليه حتى ثبت أنه كان على علاقة بها بالفعل.
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