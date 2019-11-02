ضبط عاطل وبحوزته 17 قطعة حشيش وسلاح أبيض في كمين مروري بالمنصورة

تمكن ضابط بإدارة مرور الدقهلية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض خلال كمين بنطاق مدينة المنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من المقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور؛ يفيد بإنه حال تنظيم إدارة مرور الدقهلية كمين أمني بشارع المشاية بمدينة المنصورة تمكن الملازم أول محمود سرحان بإدارة مرور الدقهلية من ضبط "ع.ح"، ٢٤ عاما، عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبتفتيشه عثر بحوزته على 17 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد بغرض الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائهم من المدمنين والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.



