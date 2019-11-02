خبير: البنك الدولي يدرج مصر ضمن أفضل 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة الاقتصاد جامعة بني سويف، إنه صدر تقرير من صندوق النقد الدولي يؤكد فيه أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلا أن مصر ستكون من أفضل 8 دول تحقق نمو اقتصادي في العالم، خلال الفترة المقبلة بمعدل نمو متوقع 5.6% لهذا العام، ويصل إلى 6 العام التالي وصولًا لعام 2021 ليصل حوالي 6.9%.





وأشار الدكتور علي مسعود، خلال حواره في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن تلك المعدلات في النمو بموجب تقرير عالمي، تعكس أن مصر ستكون وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب والعرب وزيادة ثقتهم فيها.





وأوضح الدكتور على مسعود، أن هذه المؤشرات مبشرة أيضًا لما يخص الشؤون الاقتصادية الداخلية، لأنها تدل على زيادة الربحية وخلق فرص عمل جديدة.



