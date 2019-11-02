افتتاح المؤتمر الدولي الـ 36 لمركز تطوير تعليم اللغات الإنجليزية بـ عين شمس

افتتح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس المؤتمر العلمي الدولي السادس والثلاثين لمركز تطوير تعليم اللغات الإنجليزية بعنوان "الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية. " بحضور الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة و الدكتور نجوى يونس مقرر المؤتمر ومدير المركز ولفيف من أساتذة الكلية.





وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور نظمى عبد الحميد أن النجاح الحقيقي للمؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس وغيرها يظهر في أداء أدوارها العلمية والبحثية والتربوية وبناء المجتمع والارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي بما يتناسب مع متطلبات العصر، ومن هنا يأتي أهمية المؤتمر لتقديم رؤية متطورة لمسيرة تعليم وتعلم اللغة الانجليزية وتوظيفها بفكر إبداعى يواكب الاتجاهات الجديدة فى تدريس الأدب واللغة والترجمة مع تسليط الضوء على الفكر الإبداعي للمعلم في العصر الرقمى، مشيرًا ان رسالة العلم رسالة تكاملية يتعاون الجميع في إنجاحها من باحثين و دارسين ومعلم ومتعلم وأساتذة ذوى خبرات يتبادل الجميع الرؤي والأفكار للوصول الى أفضل المقترحات.





وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين ان الدور الأساسي لكلية التربية بمختلف أقسامها ومراكزها هو دعم وتطوير العملية التعليمية داخل الكلية والجامعة و خارجها في المراحل الدراسية المختلفة.





ويهدف المؤتمر اليوم إلى إلقاء الضوء على أكبر التحديات التي تواجه المعلم وخاصة معلم اللغة الانجليزية فى العصر الرقمى و الطرق المتطورة في تدريس اللغة والأدب الانجليزى.





كما أشار الدكتور ماجد أبو العينين إلى أنه في خلال المؤتمر سيتم توضيح مصطلح Humachine و الترجمة الآلية و التعلم العميق الآلي و الأدب الرقمي.





واستعرضت الدكتورة نجوى يونس أهم محاور المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين وهى: التأثير السلبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الكفاءة اللغوية و علم الكلام أو الأخطاء الإملائية والدلالية وخطاب الذكاء الاصطناعي.





وأثارت بعض التساؤلات تتعلق بهل سيأتي اليوم الذي نعلن فيه موت المعلم؟ بمعنى هل ستحل الميكنة والآلات محل المعلم؟، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستجيب على هذه التساؤلات من خلال العروض والمناقشات العلمية في الجلسات، حيث يقدم العلماء من مختلف الجامعات المحلية والإقليمية والدولية إجابات متنوعة على محاور متعددة مثل المعالجة الطبيعية للغات، والعلوم الإنسانية الرقمية ، وتحليل المعنويات الرقمية ، والتعلم العميق والالي ، والترجمة الآلية ، وعلم اللغة الحاسوبي ، والأدب الرقمي.



