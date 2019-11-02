مليون زائر يشدون الرحال إلى الاقصر للاحتفاء بذكرى مولد مار جرجس بجبل الرزيقات | صور

الأقصر تستعد للاحتفال بمولد القديس مار جرجس

- مليون زائر بالمولد وسط استعدادات أمنية مشددة

- الدير يسمح لزواره ببدء التخييم والاحتقال





وأعيد بناؤه على الطراز الروماني، خلال الفترة الأخيرة على غرار التجربة التي تبناها الأب "متى المسكين"، بدير أبي مقار غرب الإسكندرية، ثم تم تحويله إلى مركز اتصال وتعليم واسع للشئون الكنسية، وضم منشآت إنتاجية وخدمية كبيرة.وتم نقل المقابر إلى خارج الدير بعد بنائها بطريقة صحية، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالكنيسة القديمة التي تضم إحدى عشرة قبة وستة هياكل لتدخل في نطاق منشآت الدير.



وبالدير مركز للرهبنة يضم مجمعا وقلايات ”المكان الذي يستقبل فيه الراهب زواره”ومحابس “ المكان الذي ينقطع فيه الراهب للعبادة، وينتظم بالدير عدد من الرهبان، وخاصة المرشحين منهم لسلك الرهبنة.



ومار جرجس قد ولد في مدينة ملاطية بتركيا، وكان والده” أنطاسيوس“ أميرا لها، وعندما قتل والده، حملته والدته هو وشقيقتيه إلى فلسطين، وهناك التحق بالجيش وتولى المناصب العليا حتى أصبح أميرا، ووهبه الملك الروماني حصانا جميلا ، وعندما أصدر الملك "ذادا يافوس"، مرسوما بهدم الكنائس، وحرق الكتب المقدسة، رفضه مار جرجس، ومزقه أمام الجنود فقادوه مكبلا أمام الملك، وتعرض منذ تلك اللحظة إلى سلسلة من التعذيب انتهت باستشهاده.



ومن جانبهم انتهى المسئولون من الاستعدادات لاحتفالات الموسم، وأنهوا أعمال الصيانة الخاصة بخزانات المياه وطفايات الحريق، وتهيئة 4000 خادم لتنظيم دخول وخروج الزوار من وإلى الدير، ودعا أعضاء اللجنة محافظ الأقصر لمشاركة الأهالي الاحتفالات الختامية للموسم المقامة بالدير.



ذكرى مولد مار جرجس بالاقصر، لا احد فيه يسألك الى اى الديانات تنتمى ، بل الغاية واحدة هى الاحتفاء بأحد القديسين المسيحيين، صلوات وترانيم طلبا للمغفرة ولقضاء الحاجات فى قداس احد أهم اقباط مصر، فتجد مواطنين شدوا رحالهم لمنطقة جبل الرزيقات للاحتفال بمولده ، و قصة هذا المولد القبطى ترتبط بالضابط الرومانى " مار جرجس " الذي تزعم حركة الثورة ضد اضطهاد المسيحيين فى عصر دقلانيوس وانتهى مصيره بالموت.ومنذ الامس بدأ بدير مار جرجس فعاليات التخييم وسمح الدير للمحتفلين بنصب الخيام للاحتفال وسط إستعداد وتكثيف أمني مشدد بمختلف أنحاء مدينة أرمنت، حيث جرت العادة أن يحتفل الأقباط والمسلمون بالمولد ويتشارك الجميع فى مخيمات البيع والشراء ، وينظم الدير يوميا فعاليات الاحتفال والتي تضم الترانيم والعظات اليومية للآباء الأساقفة والكهنة.ورفعت الاقصر درجة الاستعداد لـ القصوى وسط اجهزتها التنفيذية والامنية لاستقبال هذا الاحتفال الذى يزوره اكثر من مليون مواطن مصري والذى سوف ينطلق من يوم 11 نوفمبر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.واعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت ، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة مدخل طريق الوادى بقرية الرزيقات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى، وذلك لخدمة زوار احتفالات مار جرجسووضعت مديرية أمن الاقصر برئاسة اللواء ايمن راضي مدير الامن ، خطة لتكثيف التواجد الأمني، وشن حملات تمشيط للمناطق الجبلية لتأمين ساحة الاحتفالات وإخضاع مداخل مدينة أرمنت ومخارجها التي يقع فيها الدير لعمليات تفتيش دقيق للمغادرين والقادمين للمدينة.ودير مار جرجس بالرزيقات يرجع تاريخه إلى عام 184 م، وكان كنيسة صغيرة على رأس مقابر الأقباط بالمنطقة أقيمت على بعد 500 متر من دير أثري قديم ما زالت أنقاضه باقية حتى اليوم.