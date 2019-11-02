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حوادث

جريمة غامضة هزت السعودية.. جثث محترقة جنوب جدة..تفاصيل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:42 م
جثث - أرشيفية
جثث - أرشيفية
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مـــــيـــــــــــــس رضــــــــــا
مشهد مأساوى هز جنوب جدة بالمملكة العربية السعودية، عثرت السلطات الأمنية السعودية مساء أمس الجمعة على جثتين محروقتين بماء نار في حي القوزين، جنوب محافظة جدة.

وقالت مصادر لم تسمها صحيفة «سبق» المحلية، إن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغًا يفيد بوجود جثتين محروقتين بماء نار في حي القوزين، على إثره تحركت جهات الأمن على الفور.

وتابعت فرق أمن شرطة النزلتين بجنوب جدة، الحادث للوقوف على الواقعة، إضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.

ولم تتضح بعد تفاصيل أكثر بشأن الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن ماء النار هو حمض كبريتي مذيب للمعادن.
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