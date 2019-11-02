لتوفير تكاليف الزفاف.. زوجان يجمعان علب الصفيح والزجاجات البلاستيكية لبيعها

قرر زوجان أن يخوضا تحديا الأول من نوعه، كي يوفرا مصروفات الزفاف وشهر العسل، فلجأ الاثنان إلى حيلة مجنونة، وهي جمع الزجاجات البلاستيكية الفارغة وكذلك العلب، القابلة لإعادة التدوير.





وتوصلت "ليوني ستار" وشريكها "ماثيو بورتر" إلى الهدف المجنون والمتمثل في جمع 810،000 زجاجة وعلبة لدفع ثمن حفل زفافهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأطلق الزوجان المبادرة منذ عام ويقومان بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من الأصدقاء والعائلة والجيران وحتى تنظيف الحدائق المحلية على أمل تحقيق حلمهم، وقالت العروس "تباع الحاوية بـ 10 سنت وحتى الآن جمعنا 89،064 حاوية".





يخطط الثنائي للزواج في 7 نوفمبر ، 2020 وجمعوا بالفعل ما يقرب من 9000 دولار لمكان زفافهم، وذكرت "ستار" أن هدفنا الرئيسي هو دفع حفل الزفاف بالكامل من زجاجاتنا المعاد تدويرها والتي كانت قابلة للتحقيق حتى الآن.



