شارك في صياغة القانون.. إقامة حد الزنا على زعيم ديني فى إندونيسيا

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم السبت تفاصيل ضبط رجل إندونيسي مع امراة متزوجة أثناء إقامة علاقة معها وتبين أن ذلك الرجل قد شارك في صياغة قوانين تشدد عقوبة الزنا.





وتم جلد مخلص بن محمد، 46 عاما، الذي يعمل بمجلس علماء إقليم آتشيه، 28 جلدة، ليصبح بذلك أول زعيم ديني يطبق عليه حد الزنا علنا في آتشيه منذ تطبيق الشريعة الإسلامية رسميا في عام 2005 في حين ضربت المرأة التي أقامت معه العلاقة بعصا 23 مرة.





وينتمي مخلص إلى إقليم آتشيه المحافظ، وهو المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تطبق قواعد الشريعة الإسلامية.





وقبضت السلطات على مخلص والمرأة التي كانت معه في سبتمبر في سيارة كانت متوقفة بالقرب من شاطئ سياحي.



