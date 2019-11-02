Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شارك في صياغة القانون.. إقامة حد الزنا على زعيم ديني فى إندونيسيا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:53 م
إقامة حد الزنا على
إقامة حد الزنا على أول زعيم ديني فى اندونيسيا
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم السبت تفاصيل ضبط رجل إندونيسي مع امراة متزوجة أثناء إقامة علاقة معها وتبين أن ذلك الرجل قد شارك في صياغة قوانين تشدد عقوبة الزنا.

وتم جلد مخلص بن محمد، 46 عاما، الذي يعمل بمجلس علماء إقليم آتشيه، 28 جلدة، ليصبح بذلك أول زعيم ديني يطبق عليه حد الزنا علنا في آتشيه منذ تطبيق الشريعة الإسلامية رسميا في عام 2005 في حين ضربت المرأة التي أقامت معه العلاقة بعصا 23 مرة.

وينتمي مخلص إلى إقليم آتشيه المحافظ، وهو المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تطبق قواعد الشريعة الإسلامية.

وقبضت السلطات على مخلص والمرأة التي كانت معه في سبتمبر في سيارة كانت متوقفة بالقرب من شاطئ سياحي.

وتم تطبيق الحد ضربا بالعصا وقررت السلطات كذلك طرد مخلص من مجلس علماء آتشيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أيهما أجمل؟ درة تخطف الأنظار بإطلالتين من dolce and gabbana

احترس.. علي جمعة: عقد الزواج باطل في هذه الحالة..فيديو

5 أمور تؤدي للفصل من العمل.. أبرز مواد قانون الخدمة المدنية قبل تعديله

من داخل الأسانسير .. شاهد أحدث ظهور لآيتن عامر وزوجها

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقه رئيس نادي المنيا .. محافظ بني سويف هيشجع مين في مباراة غدا؟

أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور

كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور