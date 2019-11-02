وصول مليون ونصف مليون كيلو لحوم مستوردة من البرازيل توزعها الأورمان على غير القادرين..صور





وقامت البعثة باختيار رؤوس المواشى الأفضل والتى تخلو من الأمراض وتتوافق مع الشروط الشرعية للاضحية كذلك أشرفت البعثة على عملية الذبح لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفى توقيت ذبح الأضحية الشرعية في دولة البرازيل من صباح يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق.



وأوضح أنه فور انتهاء عمليات الذبح تم التشفيه والتقطيع والتعبئة تحت إشراف بعثة الأورمان أيضا ليتم بعدها شحن الكميات تباعا إلى مصر.



وأكد شعبان أن الجمعية قامت بحجز ثلاجات كبيرة في عدد من المحافظات ليتم تخزين اللحوم بها بعد نقلها من الاسكندرية ليتم بعدها مباشرة التوزيع على جموع غير القادرين في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكثر من 5500 جمعية صغيرة وبإشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة.

وصلت إلى جمعية الأورمان كميات لحوم الأضاحي المستوردة من البرازيل والتي تبلغ مقدارها مليون ونصف مليون كيلو لحوم، و قامت الجمعية باستيرادها ضمن مشروعها "صك الاضحية" لتوزيعها على 750 ألف أسرة غير قادرة فى جميع المحافظات ( الفيوم – بني سويف – المنيا - سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – أسوان – حلايب وشلاتين – الوادى الجديد - الجيزة - الدقهلية – الشرقية – الغربية – البحيرة – المنوفية – كفر الشيخ – مرسي مطروح – شمال سيناء).وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية كل عام تقوم باستيراد لحوم الأضاحى من الخارج لدعم الثروة الحيوانية في مصر تحت إشراف بيطرى.وأشار شعبان إلى أن الأورمان قامت بإرسال بعثة إلى البرازيل قبل عيد الأضحى مباشرة ضمت أطباء بيطريين وبعض كبار موظفيها وانضم إليهم في البرازيل لجنة من المركز الإسلامي بالبرازيل.