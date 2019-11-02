تبادل القصف بين إسرائيل وغزة.. 11 صاروخا على مستوطنات الاحتلال ودوى صافرات الإنذار.. نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا بسبب الوضع الأمني.. وصحفي إسرائيلي يكشف نقطة ضعف جنود دولته

خسائر وإصابات بـ إسرائيل.. وسقوط شهيد فلسطيني و2 مصابين

نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا بشأن الوضع الأمني في غزة

صحفي إسرائيلي يكشف نقطة ضعف الاحتلال بعد صواريخ غزة

11 صاروخا على إسرائيل ودوى صافرات الإنذار ونشر القبة الحديدية



دوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيل بغلاف غزة، بعد إطلاق 11 صاروخا من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أنه تم اعتراضها من قبل منظومة "القبة الحديدية".



وكانت مصادر إعلامية العبرية، تحدثت سماع دوي صفارات الإنذار في "سديروت ونير عام وايرز" بغلاف غزة مشيرة إلى سماع دوي انفجارات.



ووفق موقع "القناة "2 العبرية تم إطلاق 11 صاروخا من قطاع غزة، 7 منهم فقط تخطت الحدود، وسقطت بعدة مناطق بالغلاف.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 27 عامًا، وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم السبت عن تفاصيل تبادل إطلاق الصواريخ بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي جنوب إسرائيل.



وأكدت الصحيفة أن ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أصيبوا بجراح متفاوتة، بقصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنات غلاف غزة، بأكثر من 11 قذيفة صاروخية.



ووفقًا لـ"يديعوت أحرونوت" شهدت مستوطنات غلاف غزة ثلاث دفعات من الصواريخ انطلاقًا من القطاع، تصدت القبة الحديدية لجزء منها.



وأوضحت أن العملية جرت على ثلاث دفعات، وإن "معجزة" تقف خلف نجاة عائلة ضربت إحدى القذائف الصاروخية منزلهم في "سديروت"، بعد أن فرت إلى الملاجئ التحت أرضية.



وأشار يؤاف زيتون، مراسل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت"، إلى أن "الجهاد الإسلامي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف خلف الصواريخ الليلة، كما جرت العادة في الأشهر الأخيرة".



قال مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة كشف عن نقطة ضعف إسرائيل.



وأوضح "بوخبوط" أنه "بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي بالتحديات الكبيرة ويركز على أهداف بعيدة مثل إيران والعراق واليمن، تمكن قادة المنظمات في قطاع غزة من استغلال الاهتمام الموجه إلى مختلف الساحات إلى جانب الاضطراب السياسي في إسرائيل وعدم وجود رئيس وزراء ووزير دفاع متفرغ لمتابعة القضايا على مدار الساعة كل ذلك تم استغلاله من غزة لزيادة الضغط".



وأضاف "نحن نقترب من اللحظة التي سيطرح فيها سؤال في الكابينت ما إذا كان ينبغي تغيير سياسة استعادة الهدوء مع غزة".



وكشفت قناة عبرية النقاب عن اجتماع عاجل يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقده بسبب الوضع الأمنى.



وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أن بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما آلت إليه المواجهة العسكرية بين قواته والقطاع، أمس الجمعة.



وأفادت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن نتنياهو سيجري اللقاء في مقر "الكرياه" بتل أبيب، وهو مقر القيادة العسكرية الإسرائيلي.



وأوضحت القناة أن نتنياهو سيشاركه الاجتماع العاجل كل من رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان"، والقيادات العسكرية.



وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي،رصدت منظومة "القبة الحديدية" إطلاق نحو اثنتي عشرة قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".