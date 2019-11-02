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محافظات

بعد الكشف على 620 من غير القادرين.. عنيك في عينينا تواصل علاج المرضى مجاناً بالبحيرة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل مبادرة "عنيك فى عنينا" أعمالها بمحافظة البحيرة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بإعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020 م وتخصيص لمبلغ مليار جنية لتحقيق هذا الهدف لتنفيذ مبادرة "عنيك في عنينا" برعاية رئاسة مجلس الوزراء .

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" و تنفيذها بقرية حسين محمد بزمام بسنتواي بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بالنخلة البحرية عن توقيع الكشف الطبي على 620 مواطنا من غير القادرين وصرف 373 من العبوات العلاجية المجانية.

بالإضافة إلى الكشف على 139 حالة تحتاج لنظارة طبية، وأكثر من 108 حالات يحتاجون للتدخل الجراحي وإجراء العمليات والتى تنوعت ما بين عمليات إزالة مياة بيضاء وظفرة وزرع عدسة وأيضًا زرع قرنية. 

أشاد اللواء آمنة بجهود قوافل "عينيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدن وقرى المحافظة والتى يتم بها الكشف عن مسببات العمى ومتابعة المرضى وصرف العلاج وتوزيع النظارات الطبية على المرضى بالمجان ووجه بتقديم كافة التسهيلات لعمل القوافل لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

يذكر أن خطة مبادرة "عينيك فى عينيا" والتي تمتد حتى 2020 م، تستهدف جميع محافظات الجمهورية وتتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في طب العيون، لتوقيع الكشف الطبي اللازم على الأهالي في قراهم، وتقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تخفيفا عن كاهل المرضى.
بعد الكشف على 620 من غير القادرين.. عنيك في عينينا تواصل علاج المرضى مجاناً بالبحيرة
بعد الكشف على 620 من غير القادرين.. عنيك في عينينا تواصل علاج المرضى مجاناً بالبحيرة
بعد الكشف على 620 من غير القادرين.. عنيك في عينينا تواصل علاج المرضى مجاناً بالبحيرة
بعد الكشف على 620 من غير القادرين.. عنيك في عينينا تواصل علاج المرضى مجاناً بالبحيرة
بعد الكشف على 620 من غير القادرين.. عنيك في عينينا تواصل علاج المرضى مجاناً بالبحيرة
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