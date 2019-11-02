صدمة جمهورها.. إليسا تثير الجدل برقصها حافية القدمين فى حفل باريس .. فيديو

أثارت الفنانة إليسا جدلا واسعا عند ظهورها أمس في حفلها الذي أقيم على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بسبب ظهورها حافية القدمين.



وظهرت إليسا فى مقطع فيديو تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترقص على أنغام أحد أغانيها بعنوان "عايشالك" وهى حافية القدمين وهو الأمر الذى دفع البعض لمهاجمتها.



وعبر رواد التواصل الاجتماعى عن صدمتهم لظهورها بهذا الشكل ورقصها الجريء.



ويعد الحفل هو أول حفل تحييه إليسا بعد المظاهرات والاحتجاجات اللبنانية التي اندلعت مؤخرًا، واختارت أن تعبر عن حبها ودعمها لبلدها ورفعت العلم اللبناني خلال الحفل.



