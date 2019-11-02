مينا سمير: الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن لا أنصحهم بالاتجاه للجيم.. فيديو

أوضح مينا سمير، مدرب اللياقة البدنية، خلال حديثه في ندوة "صدى البلد" أن هناك ظاهرة جديدة تقوم بها بعض الأمهات وهي تشجيع أبناءهم على النزول إلى الجيم في سن صغيرة فهم مازالوا أطفالاً.





وأشار مينا سمير، إلى أن صالات الجيم تفتح أبوابها للجميع لممارسة الرياضة العادية من خلال التمارين التي تجعل الجسم مرناً خاصة في الأعمار الصغيرة.





وأكد مينا سمير، أنه يفضل أن يمارس الأطفال التي تعاني من زيادة الوزن رياضة ما، كالجري، والسباحة، وكرة السلة، والقدم وغيرها من الألعاب ، فهو يرى ان التدريب في صالات الجيم غير مناسب لأعمارهم.











