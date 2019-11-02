Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوروندي: مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم مسلح

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:03 م
الشرطة في بوروندي
الشرطة في بوروندي
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الشرطة في بوروندي اليوم /السبت/ مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين، إثر إطلاق مسلحين يرتدون ملابس الشرطة الرصاص عليهم في حانة في مدينة "بوجمبورا".

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن إطلاق النار وقع مساء أمس /الجمعة/ في منطقة "روهيرو" التي يندر بها أعمال العنف.
وقال موسى نكورونزيزا، نائب المتحدث باسم الشرطة إن المسحلين نفذوا الهجوم ببنادق من طراز AK-47، وقاموا أيضا بتفجير قنبلة يدوية.

وأفاد جندي حراسة لأحد كبار المسئولين، حيث كان متواجدا بالقرب من موقع الحادثة، بأن الشرطة نفذت حملات ملاحقة صباح اليوم للبحث عن المسلحين، إلا أنها لم تعتقل أحد حتى الآن.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن بوروندي عرضة لموجة من أعمال العنف مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، وسط الأزمات السياسية التي تعيش فيها، فيما نفت الحكومة هذه التصريحات.

يذكر أن مئات البورونديين قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن منذ عام 2015، كما فر أكثر من 400 ألف مواطن إلى تنزانيا وروندا والكونغو الديمقراطية، وذلك بعدما خاض الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة مخالفا بذلك لما ينص عليه القانون الذي يسمح للرئيس بتولي فترتين رئاسيتين فقط.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد انتهاء أزمته مع الأحمر.. هل يلعب كوليبالي مع النجم الساحلي أمام الأهلي

شقيق شهيد التذكرة يكشف عن رفضه وظيفة من وزير النقل.. فيديو

طالبة تجارة طنطا بعد واقعة التحرش: بموت كفاية كده.. وأسرتها تمنع حديثها للإعلام

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات أسما شريف منير المثيرة للجدل

بـ إطلالة أوروبية.. سالي عبد السلام تتألق بمطار القاهرة

سوق عبيد إلكترونية.. تفاصيل صادمة عن بيع سيدات في دولة عربية بـ 80 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمرات انتم الاتنين.. أيهما أجمل رانيا يوسف أم نسرين أمين في آخر ظهور لهما

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور