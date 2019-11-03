Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
مضغ الطعام بصوت مسموع
مضغ الطعام بصوت مسموع
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة جاءت لسعادة الدارين، وشرع الله تعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه لينظم للإنسان كل شئون حياته من العبادة، والمأكل والمشرب والملبس، ومواكبة الحضارة، والتعلم والتعليم-، ويرتقي بسلوك الفرد والمجتمع في ذلك كله.

وأوضح «علام» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم مضغ الطعام بصوت مسموع؟» أن من الآداب التي اهتمت بها الشريعة: آداب الطعام والشراب؛ فعقد المحدِّثون في كتب السنة الأبواب والفصول لها، وأفرد بعضهم كتبًا لرواية السنن الواردة فيها؛ كابن حنبل وابن أبي عاصم النبيل في كتابيهما في "الأشربة"، والدارمي وابن أبي عاصم في كتابيهما في "الأطعمة"، وتكلم الفقهاء عن هذه الآداب في كتب الفقه واستفاضوا في تقريرها وأفردوا لها أبوابًا وفصولً .

وأضاف أن هذا يدل على عناية الشريعة الإسلامية بهذا الجانب من الآداب في الإسلام، وحرصها على أن يتكمل الإنسان بالمحاسن ويتجمل بالذوق الرفيع ويظهر بالمظهر اللائق في طعامه وشرابه؛ ابتداءً وانتهاءً، واكتسابًا واختيارًا، وتنظيمًا وتناولًا، مستدلًا فى ذلك بقوله- صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ»، أخرجه الطبراني في "الأوسط".

وأكد أن مضغ الطعام بصوت مسموع من السلوكيات التي نهت عنها الشريعة الإسلامية وأرشد الفقهاء إلى التنزه عنها وأنها لا تليق بالآداب العامة والذوق الرفيع، كما ووردت النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة بالنهي عن التشبه بالحيوانات في طبائعها المذمومة كالشره والجشع والنهم عند الأكل والشرب.

واستشهد فى بيانه الحكم بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِن اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ»، وبقوله- عليه الصلاة السلام-: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمَصَّ مَصًّا، وَلَا يَعُبَّ عَبًّا، فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ»، والعَبُّ: شُرْبُ الماء من غير مَصٍّ، وعَبَّتِ الدَّلْوُ: إذا صوَّتَتْ عند غَرْف الماء، والكُبَادُ: وجعُ الكبد.

ونوه أن المقصود من هذا التوجيه النبوي: الإرشاد إلى التروي في الشرب شيئًا فشيئًا، لا أن يُجرَعَ جرعًا كما تفعل الدوابُّ مُحدِثةً صوتًا عنده، مع ما في ذلك مِن ضرر على الشارب، وحصول الضيق لِمَن حوله، وقد تقرر في الإسلام أنه "لا ضرر ولا ضرار".

وأشار إلى أن العلماء العلماء نصوا أيضًا على أن من الصفات المذمومة عند الأكل: التكلم في حال مضغ الطعام، وإحداث صوت لأشداقه وفمه عند المضغ والبلع، وعدُّوا ذلك من العيوب التي ينبغي على الآكل تَوَقِّيها والبعد عنها، وسمَّوا الأول "مُبَعْبِعًا"، والثانيَ "مُفَرْقعًا" و"رَشَّافًا"؛ قال العلامة ابن الملقن: "ولا يجعل اللقمة في فمه يَرشُفُها ويُسمَع لها حسٌّ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الاحتفال بالمولد النبوي وإطعام الطعام فيه بدعة؟ الإفتاء تجيب

علاج انتفاخ البطن بعد الأكل مباشرة

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تكشف تفاصيل جديدة حول البرج المائل في الإسكندرية

أخبار الحوادث.. حبس سمية الخشاب.. وزوج يحرق زوجته بسبب الميراث.. وإحالة زوجة وعشيقها للمحاكمة

حلا شيحة: الحجاب ليس أساس الدين .. وارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

نمر ينهش مسنًا حاول مداعبته .. فيديو

سمية الخشاب تكشف تفاصيل الحكم القضائي بحبسها 3 سنوات .. فيديو

تفاصيل وفاة طبيب شاب داخل غرفة العمليات بعد 36 ساعة من العمل

Advertisements

محامي عبد الله السعيد يشعل مواقع التواصل بعد رده على أحمد عفيفي| اعرف الحكاية

مفاجأة برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء | تفاصيل

مش واخد بالي.. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب بعد الحكم بحبسها

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

بفستان ذهبي لافت .. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

العشب العجيب .. يقوي القلب ويحمي الشرايين ومقوي طبيعي للرجال

أخبار الرياضة.. محامي عبد الله السعيد يرد على عفيفي.. حارس مرمى جديد ينضم إلى الزمالك.. صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

مصطفى يونس يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ .. فيديو

عبد الله السعيد له بديل.. وليد صلاح: لن أخالف ضميري لإرضاء الجماهير.. فيديو

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها

حلا شيحة تكشف حقيقة تركها لأولادها في كندا... فيديو

اخبار الزمالك اليوم .. كهربا يعلن التحدي .. زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور من ألمانيا .. وحارس جديد ينضم للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صاروخ بـ2 جنيه إسترليني.. الألعاب النارية تشوه طفلة.. وأمها تحذر

شاهد.. عمل بطولي لطبيبة عراقية من أجل علاج الجرحى

تشرب 40 كوبا يوميا .. وصية غريبة لعجوز مدمنة للشاي وهكذا كانت جنازتها