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حوادث

أمن الجيزة يكشف ملابسات سقوط الطفلة ملك ببالوعة صرف في الحوامدية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:02 م
بلاعة صرف
بلاعة صرف
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ندي حمودة - أحمد مهدي
لقيت طفلة مصرعها عقب سقوطها في بالوعة صرف بمنطقة الحوامدية.

وتلقى قسم الحوامدية إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول الطفلة ملك 3 سنوات متوفية، وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن الطفلة سقطت داخل بالوعة صرف، واقر والدها مصطفى ٣٢ سنة ميكانيكي أنها سقطت أثناء لعبها في طرنش تحت الإنشاء وتمكن من استخراجها بعد غرقها ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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