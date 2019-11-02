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قمرات انتم الاتنين.. أيهما أجمل رانيا يوسف أم نسرين أمين في آخر ظهور لهما

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة نسرين أمين، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها مع رانيا يوسف.

وظهرت نسرين بإطلالة سوداء مع رانيا يوسف، بإطلالة أورانج ومكياج متشابه بين رانيا ونسرين أمين، وارتدت رانيا اكسسورات اللون الذهبي مع تسريحة شعر بسيطة.

والتقطت الصورة ونسرين بجانب رانيا وكتبت نسرين أمين، على الصورة "I love you" وانهالت عليهما التعليقات من الجمهور وكان ابرزها " قمرات انتم الاتنين".

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