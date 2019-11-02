Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تنفذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الاخصائيين الاجتماعيين في مجال جماعات النشاط بالمدارس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:15 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
نفذت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ، برنامج قوافل التنمية المهنية وصقل مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى مجال جماعات النشاط بالمدارس للعام الدراسي 2019 /2020 بمحافظة المنيا على مدار يومين.

وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، إن هذه القوافل تتم بهدف تحقيق العمل الجماعى وتفعيل النشاط لخدمة أهداف العملية التعليمية، وتفعيل أدوار ومسئولية جماعات النشاط المدرسية من خلال التخطيط الجيد للأنشطة.

وأضاف عادل عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ، أن البرنامج تضمن عدة محاور تشمل التخطيط والتصميم الجيد لبرامج جماعات النشاط والتحديات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين فى مجال جماعات النشاط والقيادات التعليمية بمحافظة المنيا.

ومن جهته أوضح الدكتور عمرو الدسوقي مدير إدارة البحوث والمشروعات، أن البرنامج استهدف 300 أخصائى اجتماعى وموجهين تربية اجتماعية، وذلك للعمل على تنمية شخصية الطلاب وإيجاد حلول غير تقليدية لحل مشاكلهم، وتنمية قدراتهم على التفكير بأسلوب علمي، وتدعيم الصلة بين المدرسة والأسرة ودور مجلس الأمناء، وتوظيف قدرات الأخصائيين لخدمة الطلاب والمجتمع المدرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تقرر تأجيل انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين

التعليم تنفذ قوافل لتنمية مهارات الإخصائيين الاجتماعيين

ترشيحاتنا

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلا.. فيديو

زوجة الشهيد باسم فكري: الحياة حرمتني من أبي وأمي وأشقائي وصدمتني بفاجعة فقدان زوجي

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة

هل يقع الطلاق والمرأة حامل ؟ .. الإفتاء تجيب

بعد انتهاء أزمته مع الأحمر.. هل يلعب كوليبالي مع النجم الساحلي أمام الأهلي

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمرات انتم الاتنين.. أيهما أجمل رانيا يوسف أم نسرين أمين في آخر ظهور لهما

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور