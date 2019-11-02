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منوعات

مينا سمير يفضح وهم مشروبات التخسيس السحرية .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:11 م
صدى البلد
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مريم صليب - عدسة : علي الخشاب
كشف مدرب اللياقة البدنية كابتن مينا سمير في ندوة موقع صدى البلد ، وهم مشروبات التخسيس الذي يسوقه البعض في محطات التليفزيون و مواقع التواصل الإجتماعي.

أكد " مينا" أن كل منتجات التخسيس السحرية تحت مصطلحات "انسف الكرش" لا أساس علمي لها ولا تصب في مصلحة صحة الإنسان فقط هي خدعة لإيهام البعض أن ذلك المشروب سيفقدك الوزن.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية ، أن الحل الوحيدة لفقدان الوزن بشكل سليم و سلس هو الرياضة المستمرة و تناول الوجبات الغذائية بصورة صحية و معتدلة بشرط أن تكون الوجبة تحتوي على جميع عناصر التغذية المناسبة .

وأشار مينا إلى أن فقدان الوزن لا يعني الحرمان من تناول الطعام ، فإن الرياضة المستمرة هي التي تحمي الغنسان من الزيادة في الوزن فيمكنك تناول نفس كميات الطعام الكبيرة و لكن يعادلها تمارين رياضية تحرق الدهون الزائدة في الوجبات التي تدخل للجسم .

ورد مينا عن السؤال الشهير " أنا لما ببطل أنزل الجيم بتخن ، الجيم بيتسبب في زيادة وزني" ، أكد مينا عدم صحة تلك العبارة و أن زيادة الوزن تأتي نتيجة تناول الطعام بصورة أكبر و عدم ممارسة التمارين الرياضية .
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