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رياضة

الزمالك يطالب ميتشو بتفعيل صلاحيات عصام مرعي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:23 م
ميتشو
ميتشو
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القسم الرياضي
طالب مسئولو نادي الزمالك، الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بضرورة تفعيل صلاحيات عصام مرعي المدرب العام بشكل أكبر في الفترة المقبلة وتحقيق أكبر استفادة من انضمامه للجهاز المعاون للفريق بعد التغيير الذي حدث في الفترة الأخيرة وضم مرعي للجهاز بدلًا من أيمن عبد العزيز.

وشدد مسئولو الزمالك على ضرورة التعاون بين ميتشو وعصام مرعي واستماع الخواجة له للاستفادة من خبراته وتحقيق أكبر مكسب فني من ورائه لتطوير شكل وأداء الفريق لثقتهم في عصام مرعي الذي جاء اختياره بعد مفاضلة بين مختلف المدربين المصريين الآخرين ومنهم محمد صلاح وطارق يحيي، واكدوا لمرعي أن وجوده مع الفريق بهدف مساعدة الخواجة وتوضيح بعض الأمور الفنية له بما يخدم مصلحة الفريق.
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