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توك شو

مساحتها 1.6 كم2.. إسرائيل تفتتح أكبر مقبرة تحت الأرض في العالم بالقدس.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:30 م
إسرائيل تفتتح أكبر
إسرائيل تفتتح أكبر مقبرة في العالم تحت الأرض في القدس
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «euro news عربي» فيديو للحظة افتتاح أكبر مقبرة في العالم تفتتحها إسرائيل تحت الأرض في القدس.

وذكرت «euro news عربي» ان إسرائيل افتتحت أول مقبرة من نوعها في العالم تحت الأرض على مشارف مدينة القدس وهي إحدى أكبر المقابر الممتدة على أراضي قرية "دير ياسين" الفلسطينية في القدس الغربية.

ووفقا لما عرضته «euro news عربي» فان حفر المقبرة تم على عمق 16 مترًا تحت الأرض وتبلغ مساحتها 1.6 كيلومتر وتحتوي على 24000 مقبرة بنيت بطبقات عمودية.

وأفادت «euro news عربي» أن العمل في المقبرة استغرق 7 سنوات حتى إنهاء المشروع، بتكلفة حوالي 50 مليون يورو، حيث يتوقع أن يستوعب 70% من حالات الدفن في القدس بدءًا الشهر الجاري.
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