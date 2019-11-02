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ديني

أمتلك سيارة خاصة فارهة هل عليها زكاة .. علي جمعة يجيب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:01 م
هل يوجد زكاة على
هل يوجد زكاة على السيارة الملاكي
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السيارة الخاصة -الملاكي- ليس عليها زكاة حتى لو كان سعرها باهظًا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

وأضاف «جمعة»، خلال أحد الدروس الدينية ، ردا على سؤال: " املك سيارة فارهة وثمنها كبير، هل عليها زكاة ؟ ، قائلا: أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي: بلوغ النصاب، وحولان الحول -مرور سنة هجرية-، فإذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار21، وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

هل تجارة السيارات المستعملة عليها زكاة ؟
وفي رده على سؤال " كيف أخرج الزكاة حيث أنني أقوم بشراء السيارات وتوضيبها ثم أبيعها مرة أخرى"؟ ، قال: ليس عليك زكاة لأن ما تفعله ليس تجارة وإنما صناعة فأنت تأخذ هامش ربح بعد توضيب السيارة، واعلم أن رأس المال الذي يتم تدويره ليس عليه زكاة مال.

وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل أن الزكاة تكون على التجارة التي ضابطها أن تشتري ثم بغرض البيع ثم لتحقيق ربح ولو فقدت واحدة من الثلاثة لا تكون تجارة ، فلو أنك اشتريت دقيقا وقمت ببيعه كما هو يكون ذلك تجارة عليها زكاة ، أما إذا اشتريت دقيقا وقمت بتصنيع الحلويات منه وبيعها، فبهذا الشكل تكون صناعة ليس عليها زكاة.
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