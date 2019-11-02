فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

يعد فقدان الوزن الزائد والدهون، يحتاج المرء أحيانًا إلى خداع جسمه حتى لا يشعر وكأنه يتضور جوعًا إذا تناول سعرات حرارية أقل مما يحرق، هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لفقدان الوزن الزائد بطريقة صحية. وفي هذا السياق، تؤكد دراسات متعددة أن الفواكه التي تحتوي على أنثوسيانين المضاد للأكسدة (الفلافونويد)، تعزز نتائج اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن، وفقًا لموقع Food East Safe.





1-الكمثرى:

على الرغم من حلاوة مذاقها، إلا أن الكمثرى تتكون في الغالب من ماء وألياف، وهما عاملان يساعدان في تخفيف الوزنK وتمنح الكمثرى شعورًا بالامتلاء لفترة طويلة، كما تدعم الألياف التي في الكمثرى صحة عمل الجهاز الهضميK وتحتوى على فيتامين C وفيتامين A في الكمثرى يقللان من الالتهابات.



2-البطيخ:

يتجنب البعض تناول البطيخ على افتراض أنه "سكر وماء"، ولكنه في الواقع طعام صحي جدًا. ووفقًا لجامعة كنتاكي، فإن تناول البطيخ يقلل من تراكم الدهون في الجسم. وينسب لعصير البطيخ أيضًا فائدة تخفيف وجع العضلات عقب ممارسة التمارين الرياضية.



3-التوت:

تمتاز ثمار التوت بغناها بالبوليفينول، الذي لا يساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل ويمنع تكون الدهون. وأثبتت دراسة أجرتها جامعة تكساس أن الفئران التي تلقت 3 حصص يومية من التوت أو مسحوق التوت قللت من التكوين المتوقع للخلايا الدهنية بنسبة 73%.



ويمكن إضافة التوت إلى الشوفان أو الزبادي أو السلطة، سواء كان مجففًا أو مسحوقًا، وباستخدامه في هذه الخيارات العديدة، يكون من السهل تناوله 3 مرات يوميًا في الوجبات المختلفة.

