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أخبار العالم

مسؤول روسي: نناقش مع الاتحاد الأوروبي حل النزاعات التجارية ضمن منظمة التجارة العالمية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:05 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أ ش أ
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم السبت، إن روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان إبرام اتفاق بشأن حل النزاعات التجارية المتبادلة في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أوريشكين -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "الآن كما تعلمون، تواجه منظمة التجارة العالمية مشكلة كبيرة جدا مع هيئة الاستئناف، وإنه سيتم تجميد إمكانية تعيين المُحكّمين هناك ولكن بعض البلدان تجري الآن مفاوضات ثنائية ونحن نشارك أيضا في مثل هذه المفاوضات لتوقيع اتفاقيات ثنائية تسمح لنا بالعمل بشكل فعال في ساحة منظمة التجارة العالمية، ونحن نجري مثل هذا النقاش مع الاتحاد الأوروبي".

وتضم هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية 7 مقاعد لكن عملها يتطلب 3 أعضاء على الأقل حيث يتواجد حاليا 3 خبراء في هذه الهيئة ولكن في 10 ديسمبر المقبل ستنتهي ولاية اثنين منهم.

وأشارت "سبوتنيك" نقلا عن مصادر إعلامية أخرى، أن واشنطن في الوقت الراهن تمنع تعيين محكمين جدد في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
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