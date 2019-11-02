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أخبار البلد

بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون"..فعاليات مختلفة برعاية السفارة المصرية بلندن..صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:21 م
معرض توت عنخ آمون
معرض توت عنخ آمون
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محمود نوفل
أقامت السفارة المصرية في لندن عدة فعاليات على مدار الأيام الماضية بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون" بلندن، والذي يضم أكبر مجموعة أصلية لمقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، حيث يصل عددها إلى نحو 150 قطعة، وذلك فى إطار جولة لمجموعة "توت عنخ آمون" تشمل باريس ولندن والولايات المتحدة واستراليا واليابان بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون".

وقد شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسفير طارق عادل سفير مصر في لندن والدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير بحفل الافتتاح الرسمي للمعرض الذي شهد حضورًا وإقبالًا كبيرًا من جانب العديد من المسئولين البريطانيين والشخصيات العامة والسفراء الأجانب المعتمدين بلندن وخبراء علم المصريات والأكاديميين والدوائر المهتمة بالممتلكات الأثرية، ووسائل إعلام بريطانية وعالمية.

وأعرب السفير طارق عادل خلال حفل الافتتاح عن سعادته بهذه المناسبة التي تمثل فرصة نادرة للجمهور البريطاني للاطلاع عن قرب على المجموعة الأصلية للملك "توت عنخ آمون" خلال الستة أشهر القادمة.

وأكد السفير المصري أهمية انتهاز فرصة تواجد "توت عنخ آمون" بلندن للتعرف على ما تضمه مجموعة مقتنياته من كنوز وآثار لا مثيل لها، وذلك قبل أن تستقر المجموعة بموقعها النهائي بالمتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة عقب انتهاء الجولة.

وكانت السفارة المصرية بلندن أقامت ندوة بالمركز الثقافي المصري استعرض خلالها وزير الآثار الاكتشافات الأثرية الأخيرة فى مصر والمشروعات التي تقيمها الوزارة في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور زاهي حواس، فضلًا عن العديد من الأكاديميين والإعلاميين والصحفيين المهتمين بمجال الآثار.

كما أقام السفير المصري حفل عشاء بمناسبة زيارة وزير الآثار والوفد المرافق له، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي تحدث خلاله وزير الآثار والدكتور حواس حول الجهود المصرية لحماية وحفظ الآثار والممتلكات الثقافية المصرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض بلندن حتى شهر مايو من العام القادم.
بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون"..فعاليات مختلفة برعاية السفارة المصرية بلندن..صور
بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون"..فعاليات مختلفة برعاية السفارة المصرية بلندن..صور
بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون"..فعاليات مختلفة برعاية السفارة المصرية بلندن..صور
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