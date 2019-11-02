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منوعات

بسعر خيالي.. جوجل تشتري شركة فيتبيت لـ الساعات الذكية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:15 م
ساعة Fitbit Versa
ساعة Fitbit Versa 2
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قسم المنوعات
أعلنت شركة جوجل عن شراءها لشركة فيتبيت الأمريكية المتخصصة في صناعة الساعات الذكية.

ويصل ميزانية شركة فيتبيت إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، ووفقا لصحيفة بي بي سي البريطانية، قال جيمس بارك المدير التنفيذي والمشارك في تأسيس شركة فيتبيت، إن جوجل شريك كبير للشركة وتساعدها في الوصول إلى هدفها، متابعًا أنه بموارد جوجل ومنصتها العالمية ستستطيع شركية فيتبيت من تعزيز وابتكار الأجهزة القابلة للارتداء وأكثر صحية.

وستدفع جوجل 7.35 دولار أمريكي لكل سهم من أسهم الشركة، مؤكدة أن مبيعاتها وصلت إلى أكثر من 100 مليون جهاز، لكن مع ظهور شركات أخرى في الأسواق أدى ذلك إلى تراجع فيتبيت وهو الأمر الذي جعلها تُعرض للبيع الشهر الماضي.
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