Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

23 مرشحا للانتخابات الرئاسية الجزائرية.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:24 م
رئيس سلطة الانتخابات
رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية
Advertisements
عمرو ممدوح
قال محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، إن 23 مرشحا يمثلون القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن 143 شخصا تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف شرفي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، أن من استوفوا الشروط وحصلوا على نسبة القبول للترشح، هم 23 مرشحا.

وأعلن رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، أسماء المرشحين ال23 حسب ترتيب تقدمهم بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الانتخابات التونسية تعلن أسماء المرشحين الـ 26 للرئاسة

الإمارات تعتمد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. ونسبة المرأة 36%؜

15 مرشحا.. غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر

ترشيحاتنا

أمتلك سيارة خاصة فارهة هل عليها زكاة .. علي جمعة يجيب

من ملك قورة لـ دينا الشربيني ومنى زكي.. أسعار باهظة لإطلالات المشاهير خلال شهر أكتوبر

عاجل.. 120 مصابا من متظاهري البصرة بسبب الغاز المسيل للدموع

في عيد ميلادها.. شاهد ابنة ندى بسيوني سيصدمك الشبه

اخبار الرياضة.. رسائل نارية إلى عفيفي من تركي آل الشيخ.. مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. ودروجبا يصدم صلاح

صدمة جمهورها.. إليسا تثير الجدل برقصها حافية القدمين فى حفل باريس .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمرات انتم الاتنين.. أيهما أجمل رانيا يوسف أم نسرين أمين في آخر ظهور لهما

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور