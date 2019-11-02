23 مرشحا للانتخابات الرئاسية الجزائرية.. فيديو

قال محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، إن 23 مرشحا يمثلون القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن 143 شخصا تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.



وأضاف شرفي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، أن من استوفوا الشروط وحصلوا على نسبة القبول للترشح، هم 23 مرشحا.



وأعلن رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، أسماء المرشحين ال23 حسب ترتيب تقدمهم بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية.

