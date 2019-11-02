منتخب جامعات مصر يفوز على العراق في بطولة التسامح العربية لكرة الصالات

فاز المنتخب الوطني المصري للجامعات على نظيره العراقي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الرابعة من بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات المقامة في أبو ظبي.



بدأ منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول عن طريق محمد أشرف، وأضاف عمرو محمد الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة ١١، وبعدها بأربعة دقائق سجل إسماعيل سيد الهدف الثالث، ثم أحرز أحمد ممدوح الهدف الرابع في الدقيقة ١٧.



ومع بداية الشوط الثاني سجل منتخب العراق الهدف الأول له في الدقيقة ١٠ ثم أضاف هدفا آخر في الدقيقة ١٢ وبعد مرور أربع دقائق من الهدف الثاني لمنتخب العراق، قتل أحمد ممدوح المباراة بتسجيله الهدف الخامس لمنتخب مصر، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أحرز منتخب العراق هدفه الثالث لتنتهي المباراة بنتيجة ٣/٥ لصالح منتخب مصر.



وكان منتخب مصر قد فاز في أولى مبارياته على السعودية 4 / 1 في اول مبارياته بالبطولة، ثم هزم الجزائر 7 / 4 في الجولة الثانية، وتعادل مع عمان ٣/٣ في ثالث مبارياته بالبطولة، ويتبقى له مواجهتي الإمارات وسوريا.