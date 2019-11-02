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برلمان

برلمانية: هناك محاولات خبيثة لاستهداف الهوية المصرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:14 م
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
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ماجدة بدوى
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن هناك محاولات خبيثة تهدد بشكل مباشر الهوية المصرية، والتي تعد من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها، بعد تلك الأحداث التى أصبحنا نسمع عنها يوميًا فى وسائل التواصل لابد من دراستها جيدًا من أجل مجتمع أكثر ترابطًا وأقل عنفًا.

وأضافت فهيم، في بيان صحفي، ما نراه يوميًا من عنف متزايد بين الصغار وحوادث قتل وبلطجة وتهديد للمواطنين فى الطرقات وسلوكيات لم نكن نسمع عنها منذ سنوات قليلة أصبحت طاغية على مجتمعنا وبين شبابنا فهل هو التقليد الأعمى لما يشاهدونه فى بعض الأعمال الدرامية التى زادت فيها نسبة العنف وأستخدام السلاح مؤخرًا بشكل مبالغ فيه.

وأرجعت عضو مجلس النواب، كل ذالك إلى فكر ممنهج يتم دسه فى عقول الصبيان عن طريق بعض مواقع التواصل وألعاب الأنترنت القادمة من الغرب خاصة تلك المعتمدو على أقتناء الأسلحة وقتل المنافسين لتتحول اللعبة مع الوقت وبعد إدمانها لساعات طويله يوميًا إلى نموذج حياه يحاول هؤلاء الصغار فاقدي الوعي أن يطبقوه على أرض الواقع.
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