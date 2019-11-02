الدوري الإسباني.. فالنسيا يفوز على إسبانيول 2-1

نجح فريق فالنسيا في الفوز على فريق إسبانيول في الجولة ال 12 من الدوري الإسباني ، على ملعب باور 8 ، وذلك بنتيجة 2-1 ، وجاءت الأهداف عن طريق باريخو وجوميز، بينما سجل هدف اسبانيول الوحيد هو مارك روكا .





وافتتح روكا اهداف المباراة وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31 ، بينما تعادل باريخو لفالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 69 ، واستطاع جوميز إنهاء اللقاء بتسديدة قوية سكنت الشباك لتعلن فوز فريق فالنسيا على فريق اسبانيول .



