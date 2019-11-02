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رياضة

الدوري الإسباني.. فالنسيا يفوز على إسبانيول 2-1

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:25 م
مباراة فالنسيا واسبانيول
مباراة فالنسيا واسبانيول - ارشيفية
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القسم الرياضى
نجح فريق فالنسيا في الفوز على فريق إسبانيول في الجولة ال 12 من الدوري الإسباني ، على ملعب باور 8 ، وذلك بنتيجة 2-1 ، وجاءت الأهداف عن طريق باريخو وجوميز، بينما سجل هدف اسبانيول الوحيد هو مارك روكا .

وافتتح روكا اهداف المباراة وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31 ، بينما تعادل باريخو لفالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 69 ، واستطاع جوميز إنهاء اللقاء بتسديدة قوية سكنت الشباك لتعلن فوز فريق فالنسيا على فريق اسبانيول .

واستطاع فريق فالنسيا بعد ذلك الفوز في النهوض للمركز الثامن من ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بينما تراجع إسبانيول للمركز الـ19 وهو أحد مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط من ترتيب الدوري.
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