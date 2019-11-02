هل يضمن قانون ذوي الإعاقة الدفاع عن أنفسهم والإدلاء بالشهادة في المحاكم؟

يضمن قانون أشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 حقهم في آليات الدمج والتمكين بالإضافة إلى حقهم في الدفاع أو الشهادة في مراحل الدعوى الجنائية سواء بالاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.



ووفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون يلتزم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفى البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التى تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم فى جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

