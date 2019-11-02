راقب أفعالهم وليس كلامهم.. رانيا ملاح تستعرض أناقتها فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام من أحدث جلسة تصوير".



وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، حيث ارتدت بدى كت فوشيا، وعلقت قائلة: "اي شخص يمكن ان يقول انهم يهتمون ولكن راقب افعالهم وليس كلامهم"



يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.



