على مساحة 400 متر.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بإحدى قرى الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل مزرعة دواجن على مساحة 400 متر بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا نتيجة ماس كهربائي.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن القهلية، إخطارا من العميد يحيي عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من اهالي قرية نوسا البحر، بنشوب حريق بمزرعة دواجن.





وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق واخماده.





وبالفحص تبين ان المزرعة مقامة على مساحة 400 متر ملك إبراهيم مصطفي السعيد رمانة، عبارة عن 6 طوابق نتيجة اشتعال النيران بنشارة تجهيز المزرعة وهي خالية من الداجن ولا توجد خسائر بالأرواح.



