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مرأة

بالجينز المقطع.. زوجة ماجد المصري فى جلسة تصوير جديدة: الصمت حياة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت رانيا بجاكت أحمر وبنطلون جينز ممزق، وتي شيرت أبيض ونسقت تسريحة شعر تظهر بها طول شعرها المنسدل علي وجهها من الجانب .

والتقطت رانيا الصورة وهي جالسة وتعمدت ظهور إطلالاتها مع شعرها، وكتبت رانيا علي الصور " ي الهدوء نعيم وفي الصمت حياه ومابين الاثنين تفاصيل لا احد يدركها ❤

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