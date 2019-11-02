بالجينز المقطع.. زوجة ماجد المصري فى جلسة تصوير جديدة: الصمت حياة

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " جلسة تصوير جديدة لها.



وظهرت رانيا بجاكت أحمر وبنطلون جينز ممزق، وتي شيرت أبيض ونسقت تسريحة شعر تظهر بها طول شعرها المنسدل علي وجهها من الجانب .



والتقطت رانيا الصورة وهي جالسة وتعمدت ظهور إطلالاتها مع شعرها، وكتبت رانيا علي الصور " ي الهدوء نعيم وفي الصمت حياه ومابين الاثنين تفاصيل لا احد يدركها ❤



