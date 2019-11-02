الأسترالية أشلي بارتي تتأهل لنهائي البطولة الختامية لتنس السيدات بالصين

تأهلت الأسترالية أشلي بارتي إلى الدور النهائي لبطولة "نهائيات رابطة لاعبات التنس المحترفات" المقامة حاليا بمدينة شينزين الصينية.



وفازت بارتي في مباراتها بالدور نصف النهائي، اليوم السبت على التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6 و6-2 و6-3.



ومن المقرر أن تواجه بارتي في المباراة النهائية غدا الأحد الأوكرانية إلينا سفيتولينا.