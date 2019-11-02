لاترميها بعد اليوم.. بذرة لفاكهة صيفية تقي من السرطان نهائيًا

من المعروف أن المانجو هي ملكة الفاكهة وتحتوي على الكثير من الفوائد، ولكن الغريب هو الفوائد المذهلة الموجودة ببذور المانجو، فكشفت دراسة جديدة على موقع boldsky، عن فوائد بذور المانجو.



فوائد بذور المانجو:

- تحتوي نواة بذور المانجو على الزيت والبروتين والرماد والألياف والكربوهيدرات والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم.

- تحتوي بذور المانجو على خصائص مضادة لمرض السكر ويمكنها تقليل مستويات السكر في الدم، بالاضافة أنها تقي من مرض السكري.

- تمتلك بذور المانجو مضادات الأكسدة والتي تساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- تساعد بذور المانجو على تقوية بصيلات الشعر والتقليل من القشرة بالاضافة إلى منع تساقط الشعر.

