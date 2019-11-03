أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر يتحدث لـ صدى البلد: حياتي كلها تفوق.. فقدان البصر لم يمنعني من العمل الإداري.. وهذه رؤيتي لتطوير الكلية

حياتي كلها تفوق منذ الطفولة

نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين

فقدان البصر لم يمنعني عن العمل الإداري

ألفت عدة كتب أبرزها الرد على المستشرقين دفاعا عن النبي الكريم









الدعوة وأهميتها في تربية المسلم، وكتاب عن الحضارة الإسلامية بعنوان "حضارتنا وعى وسعي"، وكتاب "لمحات في النظم والثقافة الإسلامية" كما أعد أبحاث علمية منشورة في مجلات عالمية ومحلية فهناك بحث عن الحكمة في ضوء الكتاب والسنة ومواقف المستشرقين من نبوة خاتم المرسلين بالإضافة إلى ديوان شعر باسم "نبضات".



وأشار إلى أن المؤلف المحبب لقلبه هو مواقف المستشرقين من نبوة خاتم المرسلين، بسبب حبه لسيدنا النبي الكريم وإحساسه بأنه قد فعل شيئا يرد على من ينتقص من قدر النبي.

الدكتور وجيه زكريا عمران أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر يتحدث لصدي البلد:سلط موقع صدى البلد، الضوء على النماذج البارزة في جامعة الأزهر، وحاور الدكتور وجيه زكريا عمران، وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والذي يعتبر أول كفيف يتولى منصبا في الجامعة.قال الدكتور وجيه زكريا عمران أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية، إنه أول كفيف في جامعة الأزهر يتولى منصب وكيل كلية على مستوى الجامعة.وأضاف زكريا لـ صدى البلد، أنه تولى رئاسة قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق عام 2014 ثم وكيلا للكلية في 2017، منوها أنه طوال حياته كان متفوقا في الدراسة.تابع: كنت الأول على الجمهورية في الشهادة الإعدادية وكذلك في الشهادة الثانوية القسم الأدبي وأول الدفعة في كلية أصول الدين بالزقازيق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1988م كما حصلت على الدراسات العليا بتقدير ممتاز.وأشار عمران إلى أن فقدان نعمة البصر لم يعقه عن التميز والاجتهاد ومواكبة التطورات الحديثة قائلا "كنت من أول الذين تعاملوا مع الوسائل الحديثة سواء كان اللاب توب أو الهواتف أو التعامل مع شبكة الإنترنت واستفدت كثيرا من هذا الاحتكاك ودربت غيرى على هذه الأمور".كشف أول كفيف يتولى منصبا في الجامعة، عن رؤيته في تطوير العملية التعليمية بالكلية، منوها أنها تكمن في دعمه لإدراج امتحان الطلاب المكفوفين عن طريق اللاب توب بدلا من المرافقين الذين يعاني منه المكفوفون، منوها أنه بالفعل تم تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتم عقد امتحان إلكتروني للمكفوفين الذين لهم القدرة على التعامل مع هذه الأجهزة، فكان المكفوفون يعانون من مسألة المرافقين سواء موافقتهم على الذهاب معه للكلية أو سوء خط المرافق في الإجابة وما إلى ذلك.أوضح عمران أن الكلية توفر للطلاب المكفوفين سيديهات للمحاضرات وترسل لجميع المكفوفين للتسهيل عليهم في المذاكرة، كما يتم تدريب الطلاب على التعامل مع طريقة برايل عن طريق ماكينات حديثة في الكلية فيستطيع كتابة المحاضرات وهو جالس في المدرج.وأشار عمران إلى أنه تم تدريب الطلاب والطالبات الكفيفات على الامتحان الإلكتروني على الأجهزة الحديثة ولاقى الأمر استحسان الجميع.كما تبنت كلية أصول الدين والدعوة دعم المواهب من الطلاب المكفوفين في المجالات المختلفة ويتم عقد مسابقات لهم لثقل مواهبهم، منوها أن هناك حوالي 50 طالبا كفيفا في الكلية والمواظب منهم على الحضور حوالي 20 والباقي يجدون صعوبة في الانتقال ويدرسون بنظام الانتساب.وأكد الدكتور وجيه زكريا عمران، أول كفيف بجامعة الأزهر يتولى منصب وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، أن الكفيف لا يعوقه شيئًا طالما كانت لديه الرغبة والقدرة على العمل الإداري، مشيرا إلى أن الإدارة تحتاج إلى سمات شخصية أكثر من كونها مجرد توقيع على ورق، فتحتاج إلى حكمة وحنكة وسرعة اتخاذ القرار ومواقف صارمة، كما أن الدستور أعطى الحق للكفيف بتولى أى منصب ومن يعوقه عن ذلك بسبب كونه كفيف عقوبته الحبس.وأضاف عمران، أن رئيس مجلس الدولة كان في يوم من الأيام كفيف وهو المستشار نبيل مرهم، واختير بقرار من الجمعية العمومية وصدق على هذا القرار رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن قيادات جامعة الأزهر كانوا داعمين لقرار توليتي لوكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق من أول عميد الكلية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي حتى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.وتابع: أتمنى أن ينتشر التعليم التكنولوجي في جامعة الأزهر وبالرغم من وجوده حاليا إلا أننا نريد أن ينتشر في كل الكليات وكذلك تبنى المواهب إلى حد توصيلها إلى المستوى الرفيع لها، وكذلك ضرورة وضع معايير لاختيار طلاب الكليات الشرعية في جامعة الأزهر.وعن أبرز المؤلفات قال وكيل كلية أصول الدين، إنه ألف عدة كتب منها :