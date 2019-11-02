إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل

أعربت السيناريست إنجي علاء عن سعادتها البالغة بردود الأفعال عن مسلسل بلا دليل، فلقد تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى.



وقد عبر المشاهدون عن إعجابهم بالمسلسل وبأحداثه وشخصياته وقالت إنجي "الحمد لله ربنا عوض تعبي وتعب الكرو خير".



بلا دليل، يتم عرضه حاليا على قناة CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة ١١ مساء وعلى تطبيق WATCHiT.



العمل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.