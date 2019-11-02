Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل
أعربت السيناريست إنجي علاء عن سعادتها البالغة بردود الأفعال عن مسلسل بلا دليل، فلقد تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى.

وقد عبر المشاهدون عن إعجابهم بالمسلسل وبأحداثه وشخصياته وقالت إنجي "الحمد لله ربنا عوض تعبي وتعب الكرو خير".

بلا دليل، يتم عرضه حاليا على قناة CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة ١١ مساء وعلى تطبيق WATCHiT.

العمل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.
إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل
إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل
إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل
إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل
إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن بلا دليل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوسف الشريف يدعم زوجته إنجي علاء لهذا السبب

بلا دليل..21 أكتوبر أولى حلقات مسلسل درة وخالد سليم

مصدومة ليه .. درة تتألق بفستان بسيط ومكياج هادئ

قبل عرضه خلال أيام.. خالد سليم: بلا دليل سيكون مفاجأة للجمهور

شاهد.. برومو مسلسل بلا دليل على cbc

اليوم .. عرض أولى حلقات بلا دليل لـ درة وخالد سليم على قناة cbc

ترشيحاتنا

حزن قاتل وبحار دموع وشلالات آسى.. هنا شيحة تثير الجدل برسالة غامضة

راجل و4 قمرات.. أحمد زاهر بصحبة زوجته وروجينا وشيماء سيف وشيري

صدمة جمهورها.. إليسا تثير الجدل برقصها حافية القدمين فى حفل باريس .. فيديو

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

الفصل الأخير.. أبرز مشاهد مطاردة أبو بكر البغدادي قبل مقتله.. فيديو

شاهد| نجلاء بدر تقع ضحية لـ رامز جلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. زوجة ماجد المصري فى جلسة تصوير جديدة: الصمت حياة

بـ كب شفاف.. إطلالة دولى شاهين تعرضها للانتقاد في الهالوين

بـ بنطلون أحمر.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة