تقطع جسد إانتها لأنها لم تكتب واجب المدرسة.. صور

ارتكبت إحدى الأمهات في الصين جريمة بشعة في حق ابنتها ، لسبب غريب قد يتسبب في إصابة ابنتها بأزمة نفسة طيلة حياتها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى الأمهات الصينية التي تعدى " شان" ضربت طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات بسبب إصرارها على اللعب وعدم اكتراثها بالمذاكرة .



تسببت الأم غليظة القلب في عاهة لطفلتها بعد أن ضربتها بعصا خشبية بها مسامير مدببة من الأمام ، ظنا منها أنها ضربات بسيطة إلا أنها كانت منفعلة لحظة الضرب وقامت بتقطيع أجزاء من جسد ابنتها بسبب المسامير المدببة .



ألقت الشرطة القبض على تلك الأم ، واعترفت أنها قامت بضرب الصغيرة، ولكن ندمت واعتذرت أمام المحكمة إلا أن اعتذارها لم يكن مقبولا وأمرت المحكمة بسجنها وإرسال ابنتها إلى مدرسة في مدينة أخرى حتى تتعافى نفسيا في مكان بعيد .