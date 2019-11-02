Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تقطع جسد إانتها لأنها لم تكتب واجب المدرسة.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ارتكبت إحدى الأمهات في الصين جريمة بشعة في حق ابنتها ، لسبب غريب قد يتسبب في إصابة ابنتها بأزمة نفسة طيلة حياتها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى الأمهات الصينية التي تعدى " شان" ضربت طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات بسبب إصرارها على اللعب وعدم اكتراثها بالمذاكرة .

تسببت الأم غليظة القلب في عاهة لطفلتها بعد أن ضربتها بعصا خشبية بها مسامير مدببة من الأمام ، ظنا منها أنها ضربات بسيطة إلا أنها كانت منفعلة لحظة الضرب وقامت بتقطيع أجزاء من جسد ابنتها بسبب المسامير المدببة .

ألقت الشرطة القبض على تلك الأم ، واعترفت أنها قامت بضرب الصغيرة، ولكن ندمت واعتذرت أمام المحكمة إلا أن اعتذارها لم يكن مقبولا وأمرت المحكمة بسجنها وإرسال ابنتها إلى مدرسة في مدينة أخرى حتى تتعافى نفسيا في مكان بعيد .
Advertisements

ترشيحاتنا

مساحتها 1.6 كم2.. إسرائيل تفتتح أكبر مقبرة تحت الأرض في العالم بالقدس.. فيديو

اجمل سهرة مع أجمل عالم .. عبير صبري بصحبة زوجها

في عيد ميلاده.. نجلاء بدر: تمنيت حذف قبلتي مع خالد أبو النجا ولا أستطيع مشاهدتها.. فيديو

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

فواكه تذيب الدهون فى الجوانب والبطن..أهمها رقم 3

اخبار الرياضة.. رسائل نارية إلى عفيفي من تركي آل الشيخ.. مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. ودروجبا يصدم صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. زوجة ماجد المصري فى جلسة تصوير جديدة: الصمت حياة

بـ كب شفاف.. إطلالة دولى شاهين تعرضها للانتقاد في الهالوين

بـ بنطلون أحمر.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة