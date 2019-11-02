شاهد| نجلاء بدر تقع ضحية لـ رامز جلال

نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " فيديو لها اثناء وقوعها ضحية مقلب برنامج رامز جلال العام الماضي.



وعلقت نجلاء بدر على الفيديو قائلة: "كلموني عن رامز".



يذكر أن أحدث مشاركات نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان عائشة بن حمد والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى 2019 و حقق نجاحا كبيرا.