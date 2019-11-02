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فن

اجمل سهرة مع أجمل عالم .. عبير صبري بصحبة زوجها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:28 م
ايمن البياع وعبير
ايمن البياع وعبير صبرى
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محمد بدران
نشر المحامي الفلسطيني أيمن البياع، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور له بصحبة زوجته الفنانة عبير صبرى.

وظهر ايمن البياع في الصور بصحبة زوجته عبير صبرى، خلال احدى السهرات وعلق قائلًا "اجمل سهرة مع اجمل عالم".

وتفاعل متابعو ايمن البياع مع الصورة معلقين: "ماشاء الله عليكم، منورين، ايه الجمال ده، ست الكل، تميزكم رائع، ربي يسعدكم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.
اجمل سهرة مع أجمل عالم .. عبير صبري بصحبة زوجها
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