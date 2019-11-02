النصر على ملعبه والشباب يسعى لمواصلة انتصاراته.. مباريات الدوري السعودي اليوم

تختتم مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم بثلاث مباريات تجمع النصر بضيفه أبها، فيما يحل الشباب ضيفًا على التعاون، ويلاقي العدالة نظيره الحزم.



وينطلق اليوم الختامي لمباريات الأسبوع التاسع بلقاء العدالة والحزم، ويبحث الحزم المنتشي بانتصاره على الأهلي في الجولة الماضية عن خطوة جديدة على طريق الانتصارات، برصيد بلغ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما يأمل صاحب الضيافة في إيقاف نزيف النقاط، ومسلسل الهزائم بعد 4 خسائر متتالية، وتوقف نقاطه عند 7 في المركز الـ14.



وفي ثاني المباريات يطمع الشباب في مواصلة انتصاراته بفوزه ثلاث مناسبات متتالية الأسابيع الماضية، ويسعى الفريق الأبيض إلى فوز يصل به إلى النقطة الـ18 حال فوزه، يمنحه وصافة الترتيب.



من جانبه، تشهد نتائج التعاون تذبذبًا وعدم استقرار، إذ خسر ثم فاز، وعاود الكرة في الجولات الأربع الماضية، ويحاول أصفر بريدة أن يحقق انتصار جديد يعزز به رصيده البالغ 10 نقاط وضعته في المركز الـ11.



ويسدل الستار على لقاءات المرحلة التاسعة بخوض النصر أول مباراة له هذا الموسم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بعد فراغ هيئة الرياضة من أعمال الصيانة الخاصة به، ويستضيف حامل اللقب نظيره أبها، باحثاُ عن فوز من شأنه أن يقربه من صدارة الترتيب، بعد أن نجح في الأسبوع المنصرم من الفوز على المتصدر الهلال وتقليص الفارق معه، ليصل إلى النقطة الـ14 في المركز السادس، مع مؤجلة في رصيده أمام الفيصلي، إضافة إلى لقاء أبها.



من جهته يدخل الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء النزال وهو منتصرًا أيضًا الجولة الماضية، عندما تفوق على مستضيفه الاتحاد بهدفين لهدف، قابضًا على النقطة رقم 11 في المركز الثامن.