معلنا التزامه.. صالح جمعه: فايلر يدعمني ويمنحني الثقة

أكد صالح جمعة لاعب خط وسط النادي الأهلي جاهزيته الكاملة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم مشيرا إلى أنه ينتظر استئناف بطولة الدوري الممتاز .



وأضاف جمعة في تصريحات صحفية قائلا: التزم بتعليمات المدير الفني فايلر خلال التدريبات والفترة المقبلة تحد خاص لإثبات نفسي للجهاز والجماهير.



وأكمل: فايلر دائما يوجه لي النصائح والتعليمات وهو سعيد بأدائي في التدريبات ويمنحني الثقة والدعم النفسي وهذا يسعدني للغاية ويمدني بالطاقة حتى أبذل قصارى جهدي للعودة للمشاركة في المباريات.



واختتم صالح جمعة تصريحاته قائلا: لا نخشى فترة التوقف والأهلي يمتلك لاعبين قادرين علي مواصلة النتائج الايجابية والقوية بعد انتهاء الفترة الحالية.